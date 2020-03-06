«Миротворец» отчитался о «ликвидации» погибшего в Москве шахматиста

Украинский сайт «Миротворец», на котором публикуются личные данные сепаратистов и «агентов Кремля», отчитался о «ликвидации» одесского шахматиста Станислава Богдановича, погибшего в Москве. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает издание «Страна.ua».

Богданович попал в базу «Миротворца» 3 марта как «участник пропагандистских антиукраинских акций России», отрицающий «факты российской агрессии». За несколько дней до этого он сыграл за Россию против Украины в интернет-матче и назвал это «скромным вкладом» в мир между двумя странами. 5 марта 26-летний Богданович и его подруга, 18-летняя шахматистка Александра Вернигора, были найдены мертвыми в Москве. На их головах были полиэтиленовые пакеты, на телах — следы от уколов, рядом лежал баллон с закисью азота. При этом шприцов в квартире не нашли.

После смерти молодых людей на «Миротворце» появилась запись, что Богданович «ликвидирован в Москве 05.03.2020».

«Миротворец» не имеет официального статуса на Украине, но людям, попавшим на сайт, пограничники могут отказать во въезде в страну. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала украинские власти закрыть ресурс.

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