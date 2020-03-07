Россия запустила рельсобус в Крым

Между Крымом и Кубанью открылось регулярное пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Как пишет РИА Новости, 7 марта из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус.

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Путь к конечной станции на рельсобусе займет два часа. По пути он сделает две остановки на территории Краснодарского края — на станциях Тамань-Пассажирская и Юровская. По будням будет два рейса из Кубани в Крым и обратно, в пятницу и в выходные — три. Стоимость проезда составит 439 рублей.

Ранее единственным альтернативным вариантом поездки между Керчью и Анапой являлось автомобильное сообщение.

23 декабря президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив. Глава государства проехал из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе. В поездке российского лидера сопровождали рабочие-мостовики, с которыми он провел краткую беседу.

В этот же день из Санкт-Петербурга в Крым отправил первый пассажирский поезд «Таврия», а 24 декабря на полуостров поехал поезд из Москвы.

Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он является самым протяженным в стране. Автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года.

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