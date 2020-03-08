Украинский спортсмен решил покорить японский вулкан и исчез

Украинский бегун и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко пропал в Японии. Об этом сообщает «Корреспондент.net».

Спортсмен отправился в страну для участия в марафоне, однако соревнования отменили из-за распространения коронавируса. Отмечается, что Борисенко решил покорить вулкан Фудзияма, после чего исчез. Бегун не выходил на связь с 28 февраля.

Друзья атлета отмечают, что японская сторона медлит с началом официальной поисковой операции, считая, что для этого слишком мало фактов. Поэтому они в частном порядке собрали группу альпинистов, которая займется поисками Алексея.

В июне прошлого года 17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев пропал во время тренировочного сбора в Крыму. К поискам были привлечены полицейские, которые позднее обнаружили его мертвым.

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