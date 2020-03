Музыкальный продюсер Яна Рудковская оценила песню Little Big для «Евровидения-2020». Ее слова приводит ТАСС.

Рудковская заявила, что ожидала большего. По ее мнению, песне Uno не хватает «хитовости». «Мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой „боевичок“», — сказала она.

При этом продюсер уверена в победе российской группы. Она также одобрила выбор языка композиции. Рудковская добавила, что петь на русском языке — это неуважение к формату песенного конкурса, поскольку он международный. «Если ты хочешь донести какую-то мысль до слушателей, они должны понимать, о чем ты поешь», — пояснила Рудковская.

Материалы по теме Little Big представит Россию на «Евровидении» Они прославились песнями про секс с медведем, а теперь выступят перед всем миром

Группа Little Big представила песню для «Евровидения» 12 марта. Трек прозвучал в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. В эфире передачи показали новый клип группы на песню Uno, однако сами участники в студии не появились.

О том, что Little Big представят Россию на «Евровидении», стало известно 2 марта. Рудковская назвала Little Big лучшим возможным выбором среди российских артистов, «Я считаю, что Little Big — это та группа, которая может поднять на уши Европу. Это шикарнейший выбор. Я уверена, что они всех порвут! Большой респект Первому каналу», — заявила она.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!