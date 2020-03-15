В США указали на острую нехватку стратегических бомбардировщиков

Американская бомбардировочная авиация находится в кризисе из-за нехватки техники. Об этом в издании Defence News рассказал генерал в отставке Джон Майкл Ло.

Он отметил, что треть всех B-1 Lancer — основного стратегического бомбардировщика ВВС США — в 2021 году будет списана, а модернизация B-2 не заложена в оборонный бюджет. Кроме того, принятый на вооружение еще в 1955 году B-52 Stratofortress требует капитального обновления всех систем, а на ввод в войска перспективного B-21 понадобится минимум десятилетие.

На данный момент количество бомбардировщиков является самым низким за всю историю ВВС страны, при этом с каждым годом растет спрос на технику, способную преодолевать большие расстояния и нести внушительный боезапас.

Ло посетовал на то, что бомбардировщики и их экипажи истощены. ВВС беспрерывно летали на 61 B-1 в течение почти 20 лет. В 2019 году парк этих машин был в таком плохом состоянии, что показатели боеспособности были менее 10 процентов, резюмировал он.

В 2019 году самолет B-52H ВВС США потерял в полете часть двигателя, когда возвращался на авиабазу после выполнения задания у границ России. Часть обшивки мотоотсека самолета упала в саду жительницы города Брейлс, графство Уорикшир, Великобритания. В местной полиции сообщили, что женщина позвонила в экстренные службы после того, как услышала звук удара во время пролета бомбардировщика над ее домом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!