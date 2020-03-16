Защитник догнал соперника у линии своих ворот и в последнее мгновение выбил мяч

Защитник австралийского «Мельбурн Сити» Кертис Гуд в последнее мгновение не позволил забить нападающему «Вестерн Сидней Уондерерс» Саймону Коксу в матче чемпионата страны. Видео появилось в Twitter-аккаунте клуба.
На 69-й минуте Гуд совершил грубую ошибку: скидывая мяч головой своему вратарю, он вывел соперника один на один. Кокс прокинул мяч голкиперу между ног, однако у самой линии ворот его догнал защитник «Мельбурна» и в подкате выбил мяч. В итоге встреча завершилась со счетом 1:1.
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