Раскрыт самый дешевый флагман Xiaomi

Xiaomi Redmi K30 Pro станет самым доступным флагманским смартфоном в мире. Об этом в своем Twitter сообщили индийские инсайдеры.

По словам одного из аналитиков Ишана Агарвала (Ishan Agarwal), следующий флагман Redmi должен получить процессор Qualcomm Snapdragon 865, который является одним из самых мощных на рынке. Агарвал полагает, что благодаря бюджетному позиционированию бренда K30 Pro станет самым доступным смартфоном на рынке, который укомплектуют топовым чипом от Qualcomm.

Инсайдер также рассказал, что для удержания низкой цены на аппарат производитель будет вынужден экономить на остальных комплектующих. «Не ожидайте хороших характеристик в других компонентах, особенно камеры», — уточнил Агарвала.

Ранее китайский портал MyDrivers рассказал, что релиз K30 Pro состоится до конца марта. Кроме флагманского процессора, гаджет должен получить оперативную память стандарта LPDDR5, встроенный накопитель UFS 3.0 и быструю зарядку мощностью 33 ватта.

В начале марта Xiaomi представила новое поколение смартфонов Redmi Note 9. В линейку вошли аппараты Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, которые получили батареи рекордной емкости 5020 миллиампер-часов. Стоимость гаджетов, вышедших с 6,67-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 720G и камерой на четыре сенсора, стартует с 13 тысяч рупий, или около 13 тысяч рублей.

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