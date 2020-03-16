Тимошенко заявила об отсутствии реальной статистики по заражениям коронавирусом

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила об отсутствии реальной статистики по количеству случаев заражения коронавирусом на Украине. Об этом сообщает «Украинская правда».

Тимошенко предложила создать антикризисный штаб, назвав коронавирус угрозой существования Украины и призвала политиков «отложить в сторону амбиции» для противостояния инфекции.

Она также отметила, что общество не располагает реальной статистикой по количеству заразившихся и умерших. Политик уверена, что их гораздо больше, чем в официальных заявлениях властей. Также Тимошенко подчеркнула необходимость установления «абсолютного карантина».

«Я готова лично войти во все антикризисные штабы, которые у вас есть, — желательно, чтобы он был один — и работать без выходных и отдыха, чтобы Украину защитить», — сказала парламентарий.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом пять человек, одна пациентка скончалась. В стране до 3 апреля действует карантин. Закрыты все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, в Киеве и других городах приостанавливают работу торговых центров, кафе, парикмахерских и других заведений. С 17 марта Украина прекращает авиасообщение, закрыты пункты пропуска с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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