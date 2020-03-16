Названо главное препятствие для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Главным препятствием для кораблей НАТО при разведке у Крыма является противодействие береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, ведение разведывательной деятельности кораблями альянса является «попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети».

Отмечается, что российские средства РЭБ были испытаны в реальных условиях противодействия. Как правило, корабли альянса «разворачиваются и уходят», отметил источник. Он пояснил, что благодаря средствам радиоэлектронной борьбы разведывательная аппаратура становится неработоспособной, а также сбиваются настройки навигационных систем кораблей. Так, в результате экипажи получают ложные координаты и оказываются дезориентированы.

В августе прошлого года НАТО выпустила ролик, в котором говорилось о том, что Россия является одной из основных угроз для безопасности Североатлантического альянса. В видео говорилось о давлении со стороны Москвы. «На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО», — отмечалось в ролике.

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