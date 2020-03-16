Полет Ту-160 над Атлантикой попал на видео

Группа Ту-160 совершила продолжительный полет над нейтральными водами. Фрагмент видеозаписи полета стратегических бомбардировщиков опубликовал телеканал «Звезда».

15-часовой плановый полет совершили два самолета Ту-160. Маршрут бомбардировщиков проходил над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и Атлантического океана. Во время полета экипажами военных машин была отработана дозаправка в воздухе. Отмечается, что на некоторых этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождали F-16 ВВС Норвегии и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

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Летчики дальней авиации регулярно совершают подобные полеты над нейтральными водами. «Звезда» подчеркивает, что все плановые полеты ВКС России совершаются в строгом соответствии с международными договоренностями.

Ранее Минобороны России показало видео дозаправки Ту-160 в воздухе. Процедура была совершена на высоте более пяти километров и на скорости 600 километров в час. Весь полет стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев занял около восьми часов.

В начале февраля появились кадры первого полета Ту-160М. Стратегический бомбардировщик получил новое пилотажно-навигационное оборудование, в результате модернизации были улучшены общая эффективность боевой машины и дальность полета. Обновленная модель самолета должна выйти в серийное производство в 2021 году.

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