Появился генерирующий снимки обнаженных женщин сайт

В интернете появился стартап, который продает снимки несуществующих обнаженных женщин. Как сообщает Motherboard, каждое изображение генерируется с помощью нейросети и остается только у одного пользователя.

Создатели проекта These Nudes Do Not Exist рассказали, что все снимки являются уникальными, а изображенные на них женщины — ненастоящими. При этом для получения одного фото необходимо внести плату в один доллар.

Материалы по теме Анатомия секса К чему привело повальное увлечение порно с голливудскими звездами «Это наш мир и наша свобода» Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить

На фотографиях женщины обнажены примерно по пояс, стоя анфас. Один из создателей сайта, пожелавший остаться неизвестным, подчеркнул, что в долгосрочной перспективе их цель состоит в том, чтобы получить возможность самостоятельно генерировать 3D-моделей для создания фото- и видеоконтента.

В These Nudes Do Not Exist подчеркнули, что в ближайшее время намерены включить больше поз для вымышленных обнаженных женщин, а также научиться создавать видеоролики. Для создания снимков с наготой используется алгоритм, который был «натренирован» на создание таких изображений, изучив множество реальных обнаженных тел.

По словам авторов проекта, в основном система «создает» женщин 20-40 лет. Они пояснили, что со временем планируют добавить подобную возможность и для изображений мужчин, однако спрос на снимки обнаженных мужчин пока невелик.

В июне 2019 года в сети появилось приложение DeepNude, позволяющее «раздеть» людей на фото. Для его работы также использовалась нейросеть. Пользователь мог загрузить в программу любой снимок человека в одежде, а в результате получить изображение с обнаженным телом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!