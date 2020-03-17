Россияне назвали причины отказа от путешествий на поездах

Российские туристы назвали причины отказа от путешествий на поездах. Они приводятся в пресс-релизе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, 29 процентов респондентов в большей мере предпочитают передвигаться на самолетах, 21,8 процента не приветствуют железнодорожные путешествия, а 18,2 процента не любят именно сами поезда.
Также россияне отмечали, что в поездах отсутствуют вагоны для курящих пассажиров. При этом, по их словам, путешествовать с детьми, к примеру, намного удобнее на автомобиле. Не менее важным для туристов оказался тот факт, что авиабилеты стали доступнее большинства железнодорожных билетов.
В целом, по информации сервиса, 36,8 процента опрошенных стали путешествовать на поездах реже, причем женщин среди них оказалось в три раза больше, чем мужчин. 32,9 процента выбирают железнодорожный транспорт так же часто, как и прежде, а 30,3 процента — даже увеличили количество поездок таким способом. По мнению большинства таких пассажиров (25 процентов), составы стали лучше и современнее, другие же просто не любят самолеты (17,3 процента), а некоторые сообщили, что ездить на поезде им удобнее (7,7 процента).
17 января сообщалось, что пассажиры российских поездов перечислили те предметы и услуги, которых им не хватает в поездках. Треть участников опроса назвала такой недостаток, как отсутствие в пути стабильной мобильной связи и интернета, а 20,3 процента туристов — дополнительных розеток для мелкой бытовой техники.