Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией. Об этом сообщает «Наша Нiва».

По информации источников издания, в каждом подразделении отбирают приблизительно по десять человек, которые выедут на границу с Россией.

Усиление будут использовать для пропускного контроля, а не для охраны границы. Дата отправки пограничников еще неизвестна, так как решаются инфраструктурные и логистические вопросы.

Ранее в Кремле заявили, что понимают «эмоциональный настрой» президента Белоруссии Александра Лукашенко, но считают его критику вводимых Россией ограничительных мер несправедливой. Правительство России разъяснило, что закрыло границу с Белоруссией из-за невыполнения другой стороной рекомендации ВОЗ ограничить передвижение людей между странами.

16 марта Лукашенко посоветовал России «думать о последствиях» и отказался закрывать границу в ответ. По словам белорусского лидера, соседнее государство «полыхает» от коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!