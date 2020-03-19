Назван представитель США на праздновании Дня Победы в Москве

Представлять США во главе делегации на праздновании Дня Победы 9 мая в Москве приедет советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом рассказал американский посол в России Джон Салливан, передает«Интерфакс».

«Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех», — приводит агентство слова дипломата.

Ранее в марте стало известно об отказе президента США Дональда Трампа приехать в Москву на празднование Дня Победы. Эту информацию подтвердили в Кремле.

При этом российский лидер Владимир Путин говорил, что было бы правильно «и внутриполитически, и в моральном смысле», если бы лидеры стран, которые входили в антигитлеровскую коалицию, приехали 9 мая в Москву.

В декабре стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Помимо него, на 9 Мая пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Памятные мероприятия пройдут в Москве 9 мая 2020 года. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, свое участие в них подтвердили 17 иностранных лидеров. В частности, он называл руководителей Индии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии и Сербии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru