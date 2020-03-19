Названы типичные претензии арендаторов к владельцам квартир в Москве

Риелторы составили список наиболее типичных претензий арендаторов московского жилья к наймодателям. Рейтинг, подготовленный специалистами «ИНКОМ-Недвижимость», есть в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что больше всего квартиросъемщиков раздражают нежелание владельцев оформлять договоры аренды и невыполнение обязательств по ремонту жилья. По данным аналитиков, 15 процентов арендодателей называют договор найма лишним. Пустые обещания, касающиеся обновления жилья, дает каждый шестой наймодатель в Москве.

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«Во избежание этих неприятностей следует документально зафиксировать устные договоренности — прописать в договоре найма особые условия (например, обязательства арендодателя произвести обновление, а также сроки их исполнения)», — поясняют риелторы.

Кроме того, московские квартиросъемщики жалуются на ситуации, когда они сами делают ремонт, а впоследствии их просят освободить квартиру — чтобы сдать ее подороже. Также они часто сталкиваются с недобросовестными доверенными лицами. «Квартира сдается по доверенности, жилец исправно передает доверенному лицу установленную сумму оплаты найма, но однажды на пороге появляется собственник жилплощади и требует от арендатора оплаты прошедшего периода проживания. С такими случаями сталкивались 5 процентов нанимателей жилья в Москве», — отмечают в «ИНКОМ».

Около 3 процентов столичных арендаторов вынуждены были искать другое жилье из-за отключения света и воды: собственник «забывал» оплачивать жилищно-коммунальные услуги. «Чтобы избежать подобных сюрпризов, до подписания договора найма попросите отчет о коммунальных платежах. Если вы решились на погашение долга, оформите письменно, что эта сумма будет вычтена из арендной платы», — советуют риелторы.

В конце декабря 2019-го арендаторам квартир в Москве пообещали ценовую стабильность: в 2020-м, согласно ожиданиям риелторов, ставки найма жилья в столице практически не изменятся.

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