Бывший боец UFC Мирко Филипович показал «пугающую» форму

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Мирко Филипович, известный под псевдонимом Крокоп, опубликовал видео с тренировки. Ролик доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.
Портал MMA Junkie назвал форму 45-летнего ветерана MMA «пугающей». На видео Крокоп отрабатывает ударную технику.
Филипович завершил карьеру в марте 2019-го. Боец перенес инсульт после поединка с американцем Роем Нельсоном на турнире Bellator 216. Он одержал победу судейским решением.
Крокоп известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и японской организации Pride.
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