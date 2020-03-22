В КВН подшутили над Соловьевым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»

Команда Орловского государственного университета «Такая история» подшутила над медийными персонами, которые становились героями скандалов. Запись выступления доступна на официальном канале КВН на YouTube.

«В прошлом сезоне мы вам показывали людей, которые вошли в историю. В новом сезоне будет все по-другому, поэтому встречайте людей, которые не вошли в историю, а в нее вляпались», — анонсировал репризу капитан команды Евгений Андреенко. К таким персонажам команда отнесла экоактивистку Грету Тунберг. Девушку, одетую в стиле Тунберг, представили по строчку из песни «Сектора Газа» «Бомж» — «Я бычок подберу». «Обрести новое лицо нам поможет Сергей Шнуров, который неожиданно пошел в политику», — объявил капитан, после чего включилась строчка из песни группы «Ленинград» «Наверное, был я бухой».

К «вляпавшимся в историю» команда также отнесла бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева, заставившего сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины, героиню мема «Вези меня, мразь», главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и певицу Ольгу Бузову, прыгнувшую на концерте в толпу, которая расступилась. «Ну и, наконец, Владимир Соловьев. Российский телеведущий, который имеет недвижимость за границей», — объявил капитан. Выход переодетого в Соловьева участника «Такой истории» сопроводили фрагментом из песни группы «Анимация» «Я люблю свою родину! Вроде бы», после чего зал разразился смехом и аплодисментами.

Соловьев является владельцев двух вилл на итальянском озере Комо. Стоимость одной из них, по данным Фонда борьбы с коррупцией, оценивается более чем в миллион евро. В ответ на расследования Фонда телеведущий заявил, что никогда не скрывал, что богат, хоть и не «бахвалился» этим. Он объяснял, что приобрел недвижимость на озере Комо, потому что она стоила дешевле, чем в подмосковной Рублевке. «Патриотизм — это не подписка о невыезде», — пояснял ведущий.

Также известно, что Соловьев и пятеро его детей имеют вид на жительство в Италии. Телеведущий отмечал, что этот статус не дает ему права на гражданство и на работу, и что он является гражданином России.

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