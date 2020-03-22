Курильщиков предупредили о повышенном риске пневмонии и смерти при коронавирусе

Риск развития тяжелой пневмонии у зараженных коронавирусом курильщиков в 1,4 раза выше, чем у некурящих. Об этом заместитель министра здравоохранения Олег Салагай написал в Telegram-аккаунте.

Также курящие россияне в 2,4 раза имеют большую вероятность попадания в реанимацию и необходимости искусственной вентиляции легких. Смертность курильщиков от коронавируса тоже выше, чем у людей, у кого нет этой вредной привычки.

«Надо сказать, что это логично, поскольку большой массив исследований показывает негативное воздействие курения на легкие и на иммунную систему. Курильщики, как известно, страдают хроническими заболеваниями легких (в частности, хроническим бронхитом) и чаще страдают пневмонией», — подчеркнул Салагай.

Он добавил, что эти данные справедливы и для других типов коронавирусных инфекций: ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), а также тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, атипичная пневмония).

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Ранее Минздрав заявил, что в группе повышенного риска, помимо пожилых людей, находятся пациенты, страдающие аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артрит, рассеянный склероз). Особые меры предосторожности необходимо соблюдать людям после трансплантации органов, а также проходящим химиотерапию гражданам.

По данным на 22 марта, общее число зараженных в России составляет 367 человек, большинство из них — 191 — находятся в Москве. Более 50 тысяч человек по всей стране остаются под медицинским наблюдением. Все регионы страны перешли в режим повышенной готовности. В мире коронавирус диагностирован у более чем 311 тысяч человек в 169 странах.

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