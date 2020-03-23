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Huawei оценила складной Mate XS в 200 тысяч рублей

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Фото: Peter Nicholls / Reuters

Huawei раскрыла официальную цену нового складного смартфона. Флагман Mate XS оценили в 200 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Huawei отметила, что аппарат получил набор актуальных технологий, вроде флагманского процессора, тонкого корпуса с механическим шарниром, системой охлаждения с лопастями. Девайс имеет основную камеру с тремя модулями Leica разрешением 40, 16 и 8 мегапикселей и 3D-сенсором. Благодаря особой конструкции устройства основная камера может выполнять роль фронтальной. Смартфон поддерживает режим Multi-Window, который позволяет отображать на дисплее сразу два приложения.

Предзаказ на Huawei Mate XS стартует 27 марта, старт продаж устройства намечен на 31 марта. Аппарат можно будет приобрести в магазинах Huawei и у партнеров компании за 200 тысяч рублей.

Huawei представила флагманский девайс Mate XS в конце февраля. Устройство получило форм-фактор девайса с двумя экранами на 6,4 и 6,6 дюймов, при раскладывании они трансформируются в один восьмидюймовый дисплей. Гаджет базируется на чипе Kirin 990 с поддержкой связи пятого поколения, имеет восемь гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов. Аппарат является преемником Mate X, который был представлен в начале 2019 года.

В середине февраля свой очередной складной смартфон представила Samsung. Корейская компания отказалась от форм-фактора Galaxy Fold, выпустив раскладушку. Galaxy Z Fold получил 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED с гибким стеклом, дополнительный экран диагональю 1,06 дюйма, процессор Snapdragon 855+ с поддержкой 5G, восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, камеру с двумя сенсорами разрешением 12 мегапикселей каждый. Стоимость раскладушки в России составила 120 тысяч рублей.

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