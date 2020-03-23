Эстафета олимпийского огня пройдет без факелов

Эстафета олимпийского огня в Японии пройдет без использования факелов. Такое решение принял оргкомитет Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Участники будут передвигаться по территории страны со специальными фонарями-подсвечниками. Отмечается, что оргкомитет ждет, когда Международный олимпийский комитет (МОК) решит судьбу Игр-2020. До этого момента факелы останутся неиспользованными. Кроме того, организаторы убеждены, что в таком виде эстафета привлечет меньше зрителей, и они не будут массово собираться вдоль маршрута.

Старт эстафеты намечен на 26 марта в префектуре Фукусима. 20 марта олимпийский огонь был доставлен в Японию. Церемония зажжения огня состоялась в Греции, а передача олимпийского огня оргкомитету Игр-2020 в Токио прошла 19 марта на стадионе «Панатинаикос». Из-за пандемии коронавируса мероприятие состоялось в закрытом режиме.

Ранее 23 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время выступления в парламенте признал, что Олимпийские игры, запланированные на лето 2020 года, невозможно провести из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что обсудит вопрос организации Игр с президентом МОК Томасом Бахом.

Сам МОК опубликовал заявление о том, что Олимпиада в Токио пока планируется в назначенные сроки. В комитете считают, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Окончательное решение по вопросу проведения соревнований будет принято в течение четырех недель.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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