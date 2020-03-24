UFC вспомнил легендарный бой Федора Емельяненко

В сети опубликована официальная запись поединка с участием российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко и хорвата Мирко Филиповича в Pride. Ролик доступен в YouTube-канале UFC Russia.

Бой тяжеловесов состоялся в августе 2005 года. Емельяненко защищал пояс чемпиона организации в тяжелом весе. Ему удалось победить Филиповича судейским решением. В комментариях под видео пользователи высоко оценили поединок, назвав обоих бойцов легендами MMA.

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) поглотил Pride в марте 2007-го. Часть спортсменов, выступавших в Японии, подписали контракты с UFC. Емельяненко также вел переговоры с организацией, однако в итоге российская сторона сделала выбор в пользу промоушена Strikeforce.

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