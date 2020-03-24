Курс рубля вырос

Рубль вырос на открытии торгов на Московской бирже во вторник, 24 марта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара опустился до 78,65 рубля, потеряв 1,2 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. Евро торгуется на уровне 85,14 рубля, потеряв 0,4 процента. Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 5,6 процента, индекс РТС прибавил 7,5 процента.

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Нефть на открытии торгов во вторник также растет. Фьючерсы на эталонное сырье марки Brent с поставкой в мае в начале торговой сессии на Лондонской бирже ICE опускались до 27,24 доллара за баррель. Однако к 10:00 по московскому времени они пробили отметку в 28 долларов и на момент написания материала торговались на уровне 28,17 доллара за баррель.

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI в начале торговой сессии 24 мая также опускались и достигали отметки в 23,73 доллара за баррель, однако к 10:00 выросли до 24,48 доллара.

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