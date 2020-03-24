Тренер посмеялся над полной девушкой и потерял работу после критики в сети

Тренер из Нижнего Новгорода посмеялся над полной девушкой, опубликовав фото во время занятий в фитнес-клубе и свой комментарий в сторис Instagram. Как сообщает телеканал «360», вскоре после этого сотрудник потерял работу.

Скриншот с публикацией опубликовали в «Группе, которую нельзя называть (ГКНН) PRO» в соцсети «ВКонтакте». Тренер по имени Артур сфотографировал женщину с лишним весом на беговой дорожке и задался вопросом: «А она нас не сожрет?»

Пользователи сети в комментариях разразились критикой в адрес сотрудника клуба. Многие отметили, что тренер должен поддерживать людей, которые хотят избавиться от лишнего веса, а не оскорблять их. «Это всегда в качалках считалось зашкваром. Если человек пришел в зал изменить себя, к этому относились с уважением», — подчеркнул один из юзеров.

Юзеры вычислили, что сторис была записана в нижегородском фитнес-клубе «Режим». Сотрудники заведения заявили телеканалу, что тренер Артур в их сети больше не работает. «От лица сети приносим свои извинения за неуместный контент, опубликованный на странице одного из тренеров. Подобное отношение к членам клуба мы считаем недопустимым», — добавили в «Режиме».

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