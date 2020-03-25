Песков ответил на вопрос о самочувствии Путина словами «тьфу-тьфу-тьфу, хорошо»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о самочувствии Владимира Путина после посещения больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке словами «тьфу-тьфу-тьфу, хорошо». Об этом сообщает РИА Новости в среду, 25 марта.
Накануне российский лидер посетил ГКБ №40 в московском поселке, куда госпитализируют заразившихся коронавирусом или с подозрением на него. Он отметил хорошую и слаженную работу медицинского персонала, а также пообщался с главврачом Денисом Проценко.
Песков отмечал, что российский лидер лично принял решение о поездке в больницу и нанес визит без какой-либо подготовки.
По данным на 25 марта, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 410 из них — в Москве. Новые случаи заражения зафиксированы в 20 субъектах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения