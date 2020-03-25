Стало известно о жестких поручениях Путина по маскам и антисептикам

Президент России Владимир Путин дал жесткие поручения по дезинфицирующим средствам и медицинским маскам после доклада председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом сенатор заявила ТАСС, подчеркнув, что «президент всегда реагирует на обращения».

«Президент незамедлительно дал жесткие поручения, отреагировал на это, ситуация сейчас уже существенно изменилась и будет изменяться дальше», — сказала она.

Материалы по теме Маски сброшены Как спекулянты и мошенники зарабатывают миллионы на страхе россиян перед коронавирусом

На фоне пандемии коронавируса в российских аптеках наблюдается дефицит медицинских масок из-за возросшего на них спроса, а в интернете появились спекулянты и мошенники. Также россияне начали активно скупать антисептические средства в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках из-за коронавируса. Продажи салфеток увеличились почти вдвое, а дезинфицирующих спреев — почти в пять раз.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 — на 163 человека. При этом число выздоровевших россиян увеличилось до 29 человек; 120 случаев заболевания выявлено в Москве, 6 — в Московской области. Пациенты приехали из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!