Американский вирусолог предсказал заражение миллионов людей коронавирусом

Американский вирусолог Чарльз Кэлишер предсказал, что пандемия коронавируса продлится еще долгие годы. Об этом и о том, как она будет протекать, он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Кэлишер отметил, что пандемия продлится до тех пор, пока не изобретут эффективную вакцину. Он подчеркнул, что вирусом заразятся еще миллионы людей, а незараженные могут стать носителями во время второй волны эпидемии.

При этом все страны подвержены заражению, и вскоре вирус может распространиться по всей планете, отметил специалист. «Ситуация может измениться в любой момент. Представьте себе, какого масштаба может достичь эпидемия в районах и странах, которые совершенно к ней не подготовлены», — заявил вирусолог.

Он также рассказал, что это не последний вирус, который грозит человечеству: на планете еще около трех миллионов не обнаруженных вирусов. Предотвратить их поможет только сохранение природной среды, новые исследования и развитие систем здравоохранения.

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Отвечая на вопрос о том, почему коронавирус так сильно поразил Италию, Кэлишер посетовал на ее жителей и правительство. «[Гибель людей] — это следствие не только того, что среди итальянцев высокий процент пожилых, но и отсутствия серьезной реакции на первые случаи заражения», — подытожил вирусолог.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 472,7 тысячи человек, 21,3 тысячи погибли, 114,9 тысячи — вылечились.

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