В Okko заявили Путину о готовности организовать досуг россиян на карантине

Мультимедийный сервис Okko, входящий в Rambler Group, в сотрудничестве со Сбербанком готов организовать досуг россиян, решивших остаться дома, в выходную неделю с 30 марта. Об этом в ходе встречи президента России Владимира Путина с предпринимателями заявила генеральный директор сервиса Яна Бардинцева, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Россияне получат бесплатный доступ к записям театральных постановок, виртуальным экскурсиям и трансляциям живых концертов. По окончании выходной недели вся библиотека бесплатного контента останется доступной миллионам пользователей.

Бардинцева также напомнила, что в период сложной эпидемиологической обстановки в Okko еженедельно проходят бесплатные трансляции живых концертов рок- и поп-исполнителей. Кроме того, Okko обеспечит спортивный досуг россиян — на платформе сервиса будет реализован совместный проект с российской фитнес-компанией World Class. Комплекс видеотренировок для всей семьи от спортсменов и знаменитостей поможет россиянам заниматься спортом онлайн бесплатно не выходя из дома.

Путин поблагодарил сервис за проделанную работу и назвал это благородным делом. «Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это сто процентов, вопрос, конечно, в сроках, в эффективности нашей совместной работы, но она точно изменится к лучшему, и все люди, которые сегодня пользуются бесплатно вашим контентом и вашими новинками, останутся в качестве ваших клиентов», — сказал глава государства и пожелал сервису удачи.

Ранее крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента в рамках акции #МыВместе предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома. Информация о сервисах размещена на сайте доступвсем.рф. На портале собраны все материалы, которые помогут россиянам провести время в самоизоляции с пользой.

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