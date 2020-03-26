Путин заявил о важности изменения Конституции в связи с коронавирусом

Ситуация с пандемией коронавируса подчеркнула востребованность социальных поправок в Конституцию России, заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 26 марта.
Он отметил, что пандемия усилила необходимость в соблюдении социальных прав граждан, а предлагаемые изменения придают «социальному характеру государства абсолютно зримые, ясные и понятные очертания».
Глава государства отметил, что в ряде стран зараженные остаются без медицинской помощи. «Люди умирают в квартирах, а их находят на третий-четвертый день, и то в результате санобработки. Поэтому это вещи очень серьезные, это не пустой разговор», — заключил он.
В ходе встречи он также выразил уверенность, что ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему. Ссылаясь на прогноз коллеги, российский лидер допустил победу над коронавирусом за три месяца.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения