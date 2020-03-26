Югра первой в России объединит все услуги образования в одном приложении

В Ханты-Мансийском автономном округе планируют впервые в России запустить мобильное приложение, которое объединит все услуги образования, в частности — общение с учителями, отслеживание успеваемости детей и оплата школьного питания и необходимых секций и так далее. Об этом сообщила начальник отдела общего образования департамента образования и молодежной политики Югры Лариса Цулая, передает ТАСС в четверг, 26 марта.

По ее словам, приложение будет ориентировано на родителей учащихся. «При этом они [родители] в одном аккаунте будут видеть сведения как о дошкольниках, так и школьниках, студентах, мы хотим создать удобный интерфейс для родителей, единый учет. Мы проанализировали, изучили опыт регионов РФ, в настоящее время таких приложений нет», — подчеркнула Цулая.

Она уточнила, что родители смогут «видеть все, чем живет детский сад, школа, вуз», начиная с расписания занятий и заканчивая их стоимостью. Кроме того, приложение позволит родителям общаться с учителями и оперативно решать с ними учебные вопросы. «При этом общение будет индивидуальным, и никто третий не увидит переписку», — добавила Цулая.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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