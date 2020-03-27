Объяснено отсутствие монтировки в новой Half-Life

Программист Valve Робин Уолкер объяснил отсутствие монтировки в игре Half-Life: Alyx. Игровой предмет оказался слишком громоздким и мог вызвать неправильные ассоциации, сообщил Уолкер в интервью Kotaku.

Разработчик отметил, что для многих серия Half-Life ассоциируется с протагонистом Гордоном Фрименом и его базовым оружием. Уолкер объяснил, что Valve планировала добавить в новую игру культовый для фанатов инструмент, но столкнулась с определенными трудностями. Изначально разработчики хотели сделать монтировку основным оружием, с помощью которого игрок должен был проходить определенные квесты. «Мы потеряли полтора года жизни, пытаясь адаптировать монтировку в VR-игре», — признался Робин Уолкер.

Материалы по теме Контрольный в голову Что творится в самом секретном здании США: обзор игры Control

По его словам, основная проблема добавления монтировки в Half-Life: Alyx была связана с тем, что игрок постоянно задевал ею за окружающие предметы: «В реальной жизни вы бы почувствовали, как ваша рука дернулась, но в VR нет обратной связи». Также создателям игры не понравилось, как игроки применяли оружие в ближнем бою.

Еще одной причиной отсутствия инструмента стали неправильные ассоциации, которые вызывала монтировка: «Геймерам казалось, что они играют в Гордона Фримена». Уолкер подчеркнул, что Valve стремилась показать уникальность другого героя серии — Аликс — и поэтому решила не отвлекать фанатов культовым оружием.

Half-Life: Alyx, которая является приквелом к второй части серии, была анонсирована в марте 2019 года. В продаже игра появилась 23 марта. Действие Alyx происходит между первой и второй частями серии, сюжет посвящен героям Аликс и Элаю, создающим сопротивление инопланетным захватчикам. Half-Life: Alyx была разработана с нуля и доступна только на устройствах с VR-шлемами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!