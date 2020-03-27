Заразившийся коронавирусом футболист показал тренировку в больничной палате

Thank you everyone for all your messages. I am still in hospital but getting stronger every day ❤️❤️❤️💪🏻💪🏻💪🏻 Фото опубликовано @fellaini

Бельгийский полузащитник китайского «Шаньдун Лунэн» и призер чемпионата мира 2018 года Маруан Феллайни, заразившийся коронавирусом, показал тренировку в больничной палате. Видео он опубликовал в своем Instagram.

На ролике видно, как игрок выполняет упражнения — приседания и бег на месте, а также занимается с гантелями. «Я в больнице, но становлюсь сильнее в каждым днем», — написал Феллайни.

Футболиста, у которого подтвердился коронавирус, отправили в инфекционную больницу Цзинаня. Сколько времени ему предстоит там провести, не уточняется.

Феллайни известен выступлениями в Английской премьер-лиге. В разные годы он играл за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». С «красными дьяволами» он выигрывал национальный Кубок (2016), Кубок Футбольной лиги и Лигу Европы (2017). Со сборной Бельгии он стал бронзовым призером чемпионата мира-2018. В китайский клуб Феллайни перешел в 2019 году.

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