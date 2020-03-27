В Москве приземлился самолет с зараженными коронавирусом на борту

В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет с пассажирами, зараженными коронавирусом. Об этом в пятницу, 27 марта, «Ленте.ру» сообщил информированный источник.
По его данным, на борту воздушного судна находится двое зараженных и 21 пассажир с подозрением на инфекцию, у которых диагноз не подтвержден лабораторно. Известно, что на территории авиагавани их встретят бригады скорой помощи, и будет решаться вопрос о дальнейшей госпитализации.
Согласно информации портала FlightRadar, лайнер Boeing 777 прибыл рейсом из Мале, столицы Мальдивской Республики.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал не бросать российских граждан, застрявших за границей. По его словам, все россияне, которые в настоящее время находятся на территории иностранных государств, но хотят вернуться на родину, смогут это сделать.
Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах мира из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности — из-за ограничений авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. За прошедшую неделю в Россию были эвакуированы более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией: россиян вывезли из Болгарии, Венгрии, Индии, Молдавии, Испании, Франции, Черногории, Индонезии и Марокко. По последним данным, за рубежом по-прежнему находятся около 45 тысяч граждан России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения