Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием

На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта. Об этом сообщает «Страна.ua».

В двух из трех оставшихся открытыми пунктах пропуска «Дорогуськ» и «Корчова» столпились тысячи заробитчан (трудовых мигрантов — прим. «Ленты.ру»). В нейтральной зоне они часами ждут, пока их заберут на Украину автобусы, которые ездят последний день. По данным издания, польские пограничники периодически открывают также переход для пешеходов в «Гребенне».

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«Граница не рассчитана на такое количество людей, они просто штурмом берут. Заразиться можно на раз, ведь нам кроме обычных масок ничего не выдали. И подмоги нам не дали, смены одинаковые, а работы больше, и она опаснее», — пожаловался журналистам на условия работы один из украинских пограничников.

С польской стороны пешеходы проходят, чтобы поставить штамп, затем занимают очередь на автобус и уже на украинской таможне заполняют специальные бланки, где указывают место самоизоляции.

«На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски (у пары человек видел). И, конечно, никто их не проверяет, побыстрее бы пропустить. Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Да и сами таможенники без масок и перчаток. Закрытие границ и карантин — коту под хвост. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло в Украину в таких очередях на границе», — рассказал один из пересекающих границу украинцев.

Ранее правительство Украины анонсировало полное закрытие границ страны с субботы, 28 марта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что прекращается регулярное сообщение, украинцы смогут пересечь границу на собственных автомобилях или пешком.

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