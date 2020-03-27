Украина начала эвакуировать своих граждан из России

Украина начинает эвакуировать своих граждан из России в условиях отмены пассажирского сообщения между странами из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНИАН.

Сегодня, 27 марта компания «Укрзализныця» (УЗ, «Украинские железные дороги» — прим. «Ленты.ру») отправит из Киева в Москву специальный состав для возвращения на родину граждан Украины и России, которые не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

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Поезд прибудет в российскую столицу утром в субботу, 28 марта, и привезет домой граждан России, пожелавших эвакуироваться с Украины. В тот же день состав отправится в обратном направлении.

Украинцы, согласившиеся вернуться таким образом домой, должны заполнить онлайн-анкету и указать свои данные, после чего могут приобрести билеты на поезд.

23 марта спецпоезд «Четыре столицы» привез из европейских стран в Киев около 650 человек. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в связи с пандемией в страну из-за рубежа вернулись около 30 тысяч граждан, еще столько же ждут своей очереди. При этом число умерших от коронавируса украинцев за рубежом увеличилось до трех человек.

На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная и административная ответственность. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.

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