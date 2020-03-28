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Пьяный росгвардеец протаранил две машины и показал половой орган

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В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в форме росгвардейца протаранил две машины, а затем начал прилюдно мастурбировать. Об этом сообщает издание «Подъем».

На кадрах видно, как мужчина выкрикивает оскорбления, а затем показывает свой половой орган. По словам очевидцев, нарушитель порядка также нападал на прохожих.

В Росгвардии подтвердили, что мужчина действительно является ее сотрудником, однако в момент инцидента он находился не на службе. «Это не оправдывает поступок, совершенный человеком в погонах. Данный сотрудник будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявил «Подъему» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее Росгвардия связала высокий рост преступлений, совершенных ее сотрудниками, с эффективной работой ведомства по очистке своих рядов. Вопросы профилактики преступности, как рассказали «Ленте.ру», лично контролирует директор службы генерал армии Виктор Золотов.

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