Украинец создал противочумный костюм с функцией курения. Он рассказал о своем изобретении на местном телевидении, видеозапись опубликовал Telegram-канал «Новости. Как есть».

Мужчина показал, что в костюм встроен специальный клапан, в который вставляется сигарета. Однако, в изобретении не предусмотрен отвод дыма.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии коронавируса. «Не будет гречки – будем пшенную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Я пшенную», — рассказал он.

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