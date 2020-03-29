Доля тяжелых больных коронарусом до 60 лет достигла 45 процентов

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что оставаться дома нужно всем москвичам, независимо от возраста. Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных – 45 процентов. Доля тяжелых пациентов меньше 40 лет — 15 процентов.

На искусственной вентиляции легких почти 40 процентов пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64 процента, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран.

Количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46 процентов — в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом — молодежь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5 процента. Еще 15 процентов — люди старше 65 лет. 5,5 процента составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса.

Статистика подтверждает, что заболеть новой коронавирусной инфекцией может каждый, независимо от возраста. А предсказать, как будет протекать болезнь у конкретного человека, невозможно.

Оперативный штаб убедительно просит всех москвичей отнестись к принятым в Москве мерам со всей серьезностью и ответственностью и несмотря на хорошую погоду и желание встретиться с друзьями провести эти дни дома. Только так мы сможем остановить распространение инфекции.

С 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя. Отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, закрыты театры, музеи и кинотеатры, торговые центры, рестораны и кафе, парки. Все это сделано только для того, чтобы москвичи соблюдали режим самоизоляции и не покидали своих домов.

В группе риска находятся, прежде всего, люди старше 65 лет и страдающие рядом хронических заболеваний. До 14 апреля они должны соблюдать обязательный домашний карантин и не выходить из дома даже за продуктами. Все необходимое для них доставят социальные работники. Для этого нужно обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 8 (495) 870-45-09. Убедительно просим детей и внуков не навещать пожилых родственников в период самоизоляции. Помните, для пожилых москвичей они могут стать переносчиками заболевания.

Также призываем родителей, дети которых не посещают школы, детские сады и колледжи, следить за ребенком и не допускать, чтобы он проводил время на улице. Занятия в школах отменены не для того, чтобы дети гуляли или находились в других местах массового скопления людей. Это вынужденная мера, которая позволит не допустить распространения новой коронавирусной инфекции и обезопасить ваших родных и близких.

«Команда Склифа мобилизована и настроена на работу. Мы готовы ко всему, но сейчас у нас 51 пациент с подтвержденным COVID, из них шестеро в реанимации и трое на ИВЛ. Мы прикладываем все силы, но медикам сейчас нужна помощь жителей города как никогда. У москвичей есть уникальная возможность помочь самим себе и нам, сидя дома. Наши врачи работают круглые сутки, спасают жизни, мы не на каникулах, и мы обращаемся ко всем: к молодежи, к родителям с детьми, в особенности к пожилым людям — оставайтесь дома! На каждом из вас сейчас ответственность за жизни друг друга. Если вы станете носителем инфекции и будете гулять по городу и ходить в гости, количество работы у наших врачей будет расти крайне быстро», — прокомментировал ситуацию директор НИИ СП имени Склифосовского Сергей Петриков.

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