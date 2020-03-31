Зарплаты россиян обезопасили от нового налога

Премьер-министр Михаил Мишустин обезопасил зарплаты россиян, заявив, что зарплатные счета не подпадают под обложение новым налогом на доходы по вкладам. Это следует из заявления премьера, сделанного 31 марта на совещании правительства по экономическим вопросам.

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Глава правительства добавил, что налог коснется только доходов, которые будут получены в 2021 году. Сам налог будет подлежать уплате в 2022 году. Первые 60 тысяч рублей процентного дохода от вклада не будут облагаться налогом. НДФЛ в размере 13 процентов будет удерживаться только с сумм, превышающих этот уровень.

Мишустин добавил, что распространение НДФЛ на доходы от вкладов и купонные доходы от облигаций не связано с текущей экономической ситуацией. По его словам, расширение действия налога необходимо для обеспечения стабильности финансово-экономической системы России в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о налоге на доход с банковских вкладов. В итоговой версии документа депутаты смягчили инициативу так, чтобы мера коснулась меньшего количества вкладчиков, а также скорректировали правила взимания налога.

Президент России Владимир Путин анонсировал расширение действия НДФЛ в стране 25 марта во время экстренного обращения к нации. Тогда глава государства обосновал необходимость данных изменений восстановлением справедливого баланса в экономической сфере.

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