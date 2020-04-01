В Россию вернулся «циклопический мигрант»

Пусковая платформа плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт») вернулась в Россию и пришвартовалась на Славянском судоремонтном заводе, сообщает РИА Новости.

«Платформа пришвартована. При швартовке агентирующая компания использовала специальные буксиры», — сказал агентству сотрудник завода.

В марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что «Морской старт» из-за своей ненужности будет распилен на металлолом. В том же месяце генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил стартовую платформу «Морского старта» с «циклопическим мигрантом».

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В марте пусковая платформа плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт») прибыла в российские территориальные воды из Калифорнии. Ранее в том же месяце в порт приморской Славянки прибыло командное судно «Морского старта». Корабль покинул США в феврале.

Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.

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