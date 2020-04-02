Глава белорусской церкви снова облетел страну с молебном против пандемии

В Белоруссии снова провели молебен в воздухе против пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Иерархи Белорусской православной церкви (БПЦ) облетели границы страны на вертолете, сообщили «Sputnik Беларусь» в Минском епархиальном управлении.
Глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел и настоятель Всехсвятского храма протоиерей Федор Повный. На борту вертолета были чтимые копии креста Евфросиньи Полоцкой и иконы Жировичской Пресвятой Богородицы — святыни церкви.
Накануне митрополит Павел отправил в епархии призыв к священнослужителям и верующим провести молебны о прекращении распространения «смертоносного поветрия». 23 марта БПЦ уже совершала молебен в воздухе над Минском. Столицу республики окропили святой водой.
Ранее в Минздраве отказались связывать рост числа больных пневмонией с массовым распространением коронавируса SARS-CoV-2 и объяснили это сезонными факторами — смещением ежегодного пика заболеваемости гриппа из-за слишком теплой зимы. Это заявление прозвучало на фоне обвинений со стороны Литвы в том, что власти Белоруссии скрывают правду о масштабах эпидемии в стране и относятся к проблеме «слишком расслабленно».
Кроме того, ВОЗ упрекнула руководство республики в том, что людей недостаточно регулярно и полно информируют о ситуации. По последним данным, в Белоруссии зафиксировано 163 заразившихся COVID-2019, из них 53 выздоровели. В стране не введены карантин и меры принудительной самоизоляции, массовые мероприятия не отменены, границы не закрыты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения