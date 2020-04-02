Глава белорусской церкви снова облетел страну с молебном против пандемии

В Белоруссии снова провели молебен в воздухе против пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Иерархи Белорусской православной церкви (БПЦ) облетели границы страны на вертолете, сообщили «Sputnik Беларусь» в Минском епархиальном управлении.

Глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел и настоятель Всехсвятского храма протоиерей Федор Повный. На борту вертолета были чтимые копии креста Евфросиньи Полоцкой и иконы Жировичской Пресвятой Богородицы — святыни церкви.

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Накануне митрополит Павел отправил в епархии призыв к священнослужителям и верующим провести молебны о прекращении распространения «смертоносного поветрия». 23 марта БПЦ уже совершала молебен в воздухе над Минском. Столицу республики окропили святой водой.

Ранее в Минздраве отказались связывать рост числа больных пневмонией с массовым распространением коронавируса SARS-CoV-2 и объяснили это сезонными факторами — смещением ежегодного пика заболеваемости гриппа из-за слишком теплой зимы. Это заявление прозвучало на фоне обвинений со стороны Литвы в том, что власти Белоруссии скрывают правду о масштабах эпидемии в стране и относятся к проблеме «слишком расслабленно».

Кроме того, ВОЗ упрекнула руководство республики в том, что людей недостаточно регулярно и полно информируют о ситуации. По последним данным, в Белоруссии зафиксировано 163 заразившихся COVID-2019, из них 53 выздоровели. В стране не введены карантин и меры принудительной самоизоляции, массовые мероприятия не отменены, границы не закрыты.

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