Нурмагомедов ответил на требование Фергюсона лишить его чемпионского пояса

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил американцу Тони Фергюсону, который потребовал лишить его титула чемпиона UFC в легком весе после срыва их поединка. Слова спортсмена передает ESPN.
Нурмагомедов назвал Фергюсона тупым и предложил ему отобрать пояс самостоятельно. Россиянин подчеркнул, что не хотел отказываться от поединка. Все проблемы были вызваны эпидемией коронавируса.
О том, что бой не состоится, Нурмагомедов сообщил 1 апреля. Он признался, что расстроен, но не в состоянии повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. Позднее Фергюсон выразил мнение, что Нурмагомедова необходимо лишить титула чемпиона UFC в легком весе. Американец посчитал, что Хабиб струсил.
Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. Турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были оспорить титул чемпиона организации в легком весе, может быть проведен без участия Нурмагомедова.