Нурмагомедов ответил на требование Фергюсона лишить его чемпионского пояса

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил американцу Тони Фергюсону, который потребовал лишить его титула чемпиона UFC в легком весе после срыва их поединка. Слова спортсмена передает ESPN.

Нурмагомедов назвал Фергюсона тупым и предложил ему отобрать пояс самостоятельно. Россиянин подчеркнул, что не хотел отказываться от поединка. Все проблемы были вызваны эпидемией коронавируса.

Материалы по теме Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном Поединку российского чемпиона и американца помешал коронавирус

О том, что бой не состоится, Нурмагомедов сообщил 1 апреля. Он признался, что расстроен, но не в состоянии повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. Позднее Фергюсон выразил мнение, что Нурмагомедова необходимо лишить титула чемпиона UFC в легком весе. Американец посчитал, что Хабиб струсил.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. Турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были оспорить титул чемпиона организации в легком весе, может быть проведен без участия Нурмагомедова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!