Российский футбольный союз ограбили

Неизвестные ограбили склад Российского футбольного союза (РФС) в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Отмечается, что инцидент произошел в конце марта. Преступники вынесли со склада футбольную форму на 3,5 миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело.
1 апреля РФС продлил паузу в сезоне как минимум до 31 мая. Таким образом, приостановлены все футбольные турниры под эгидой организации. Причиной послужило распространение коронавирусной инфекции.
По последним данным, общее число случаев заражения с начала эпидемии в России достигло 4 149 в 78 регионах. При этом 34 человека с коронавирусом скончались, выздоровел 281 человек. В Москве, Московской области и в большинстве других регионов страны действует режим всеобщей изоляции, граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.