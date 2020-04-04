Тренер Нурмагомедова назвал условие для боя с Фергюсоном

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в своем подкасте назвал условие для проведения боя с американцем Тони Фергюсоном.

Мендес обратил внимание, что официально бой пока не отменен, и он ожидает от президента UFC Дэйны Уайта новое место для проведения турнира UFC 249. В этом случае поединок с Фергюсоном должен состояться. «Если нет, то будем ждать, что поединок перенесут на сентябрь в Сан-Франциско или Абу-Даби. Хабиб постоянно тренируется, но его подготовка далека от идеала в условиях карантина», — заявил он.

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1 апреля Нурмагомедов сообщил, что бой против Фергюсона не состоится. Он признался, что расстроен, но не в состоянии повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. Позднее глава UFC заявил, что предчувствовал отказ Нурмагомедова из-за карантина.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона сорвался в пятый раз. Турнир UFC 249, в главном бою которого американец и россиянин должны были оспорить титул чемпиона организации в легком весе, может быть проведен без участия Нурмагомедова.

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