Дочь Мэйуэзера арестовали за вооруженное нападение

Дочь американского боксера Флойда Мэйуэзера Лианна арестована — девушку обвиняют в нападении с применением холодного оружия. Об этом сообщает TMZ.

У дочери американца произошел конфликт с другой девушкой. Лианна застала своего молодого человека рэпера NBA Youngboy с другой женщиной. Дочь боксера приехала в дом к музыканту. Увидев рядом с ним другую, она представилась девушкой рэпера и попросила женщину покинуть помещение.

Между девушками начался конфликт. В результате в руках Лианны оказались ножи, с которыми она набросилась на незнакомку. Пострадавшая рассказала прибывшим на место сотрудникам полиции о двух ударах ножом.

11 марта стало известно о смерти Джози Харрис — матери трех детей Мэйуэзера. Она работала над автобиографической книгой, где рассказывала о побоях со стороны боксера в 2010 году.

Мэйуэзер — непобежденный боксер. На его счету 50 побед в профессиональном ринге.

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