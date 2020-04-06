Бойцы ОМОН взяли под охрану санаторий с зараженными коронавирусом россиянами

В поселке Репино Санкт-Петербурга бойцы ОМОН взяли под круглосуточную охрану санаторий «Заря», в нем находятся россияне, которые могут быть заражены коронавирусом. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил ТАСС помощник начальника Главного управления Росгвардии по региону Александр Данке.
По его словам, все сотрудники обеспечены респираторами, масками, перчатками, а также дезинфицирующими средствами.
Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается с каждым днем.
По состоянию на утро 6 апреля в России зафиксировано более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Новых случаев больше всего в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразились 591 и 82 человека соответственно. В столице за последние сутки коронавирусом заразились 30 детей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения