Фигуристка Трусова назвала сроки завершения карьеры и захотела троих детей

Российская фигуристка Александра Трусова назвала предполагаемые сроки завершения карьеры. Ее слова приводит «Спорт Экспресс».

По словам 15-летней россиянки, на данный момент она планирует уйти из спорта в 22 года. После этого Трусова хочет завести троих детей: двух девочек и мальчика, а также «очень много собак».

На вопрос о наличии претендентов на роль спутника жизни фигуристка ответила отрицательно. По словам спортсменки, на данный момент у нее совершенно нет времени на личную жизнь.

На счету Трусовой бронзовая медаль чемпионата Европы. Она является второй в истории фигурного катания двукратной чемпионкой мира среди юниоров. С 27 марта россиянка находится на карантине, так как прилетела вместе с родителями из Египта. В воскресенье, 5 апреля, Трусова опубликовала в соцсетях видео, где на роликовых коньках отрабатывает прыжки на улице.

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