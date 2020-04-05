Фигуристка Трусова потренировалась на асфальте

Российская фигуристка Александра Трусова провела тренировку на асфальте. Фрагмент занятия спортсменка выложила на своей странице в Instagram.
Бронзовая призерка выполнила прыжок на роликовых коньках. Реакция подписчиков на элемент оказалась разной: одни похвалили фигуристку, а другие посчитали такую тренировку слишком травмоопасной.
Помимо бронзовой медали чемпионата Европы-2020 в активе 15-летней Трусовой два золота чемпионатов мира среди юниоров.
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