Племянник Людмилы Зыкиной решил избавиться от ее усадьбы из-за одиночества

Александр Карпухин, двоюродный племянник народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, выставил на продажу усадьбу в Тверской области, некогда принадлежавшую певице. Он пояснил, что ему трудно жить в большом доме в одиночестве. Об этом сообщает StarHit.

Карпухин сообщил изданию, что его мать умерла три года назад, остальные родственники живут в другом регионе, поэтому он решил избавиться от унаследованной дачи: «Никого не осталось, только сыновья. И то между нами 600 километров расстояние. Мы только созваниваемся».

Материалы по теме Душа и песня Ушла из жизни Людмила Георгиевна Зыкина

Коттедж общей площадью 315 квадратных метров на участке размером 66 соток он оценил в девять миллионов рублей. Объявление о продаже объекта размещено в онлайн-базе недвижимости. «Продается дачный комплекс легендарной певицы Зыкиной Л.Г., находящийся в Тверской области, деревня Михальки. Очень удобно добираться по Новорижскому шоссе — современная многополосная трасса с хорошим дорожным покрытием на всем протяжении. Отличная находка для истинных ценителей природы, такого изобилия грибов и ягод вы точно не встретите в ближайшем Подмосковье. Здесь нет промышленных предприятий и оживленных автотрасс», — отмечается в описании.

Племянник Зыкиной полагает, что дача станет отличным приобретением для большой семьи. В деревне, по его словам, всего десять домов, большинство из них заняты дачниками из столицы. «Как раз набежали москвичи из-за вируса», — отметил Карпухин.

Народная артистка СССР Людмила Зыкина была удостоена звания Героя социалистического труда, двух орденов Ленина и Ленинской государственной премии РСФСР имени Глинки. Она скончалась 1 июля 2009 года на 81-м году жизни от сердечно-сосудистой недостаточности. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru