Страх перед дефицитом продуктов в России отступил

Страх россиян перед дефицитом продуктов в магазинах отступил. Об этом свидетельствует снижение количества обращений по этому вопросу почти до нуля, заявила координатор горячей линии по оказанию бесплатной психологической помощи Светлана Штукарева. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

«Люди убедились, что бояться голода в части того, что магазины не будут обеспечены нормальным количеством продуктов, не нужно», — сказала она.

Штукарева добавила, что за последние две недели специалисты горячей линии приняли порядка 700 звонков. Большая часть из них (30 процентов) поступила от жителей Москвы и Подмосковья. По ее словам, основная часть звонивших — пенсионеры.

Дефицит некоторых товаров в России связан с распространением коронавируса. В первую очередь россияне начали скупать медицинские маски, антисептики, крупы, туалетную бумагу и влажные салфетки. Сейчас в аптеках по-прежнему существует дефицит масок и антисептических средств, а в интернете появились спекулянты и мошенники.

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