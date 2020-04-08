Страх перед дефицитом продуктов в России отступил

Страх россиян перед дефицитом продуктов в магазинах отступил. Об этом свидетельствует снижение количества обращений по этому вопросу почти до нуля, заявила координатор горячей линии по оказанию бесплатной психологической помощи Светлана Штукарева. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».
«Люди убедились, что бояться голода в части того, что магазины не будут обеспечены нормальным количеством продуктов, не нужно», — сказала она.
Штукарева добавила, что за последние две недели специалисты горячей линии приняли порядка 700 звонков. Большая часть из них (30 процентов) поступила от жителей Москвы и Подмосковья. По ее словам, основная часть звонивших — пенсионеры.
Дефицит некоторых товаров в России связан с распространением коронавируса. В первую очередь россияне начали скупать медицинские маски, антисептики, крупы, туалетную бумагу и влажные салфетки. Сейчас в аптеках по-прежнему существует дефицит масок и антисептических средств, а в интернете появились спекулянты и мошенники.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения