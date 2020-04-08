Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус атакует людей с вредными привычками. Его слова транслировал телеканал «Беларусь 1», передает РИА Новости.

Материалы по теме Вирусный психоз Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?

«Когда я говорил год назад, полтора года назад и пример вам показывал: слушайте, давайте как-нибудь будем заниматься спортом, бегать, меньше пить, не курить… А сегодня мы убеждаемся, что этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит», — сказал он.

7 апреля Лукашенко заявил о готовности собственноручно идти лечить больных с коронавирусом. На совещании правительства белорусский лидер рассказал, что уже обсуждал этот вопрос с главой минздрава и сказал ему, что при необходимости они оба пойдут работать в больницу, однако тот ответил, что нужды в этом пока нет.

Ранее Лукашенко советовал «травить» коронавирус водкой, чаще ходить в баню и работать в поле, поскольку «трактор вылечит всех».

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Белоруссии коронавирусную инфекцию выявили у 861 человека. 13 пациентов умерли. Общее число заразившихся коронавирусом приближается к полутора миллионам.

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