Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус атакует людей с вредными привычками. Его слова транслировал телеканал «Беларусь 1», передает РИА Новости.
«Когда я говорил год назад, полтора года назад и пример вам показывал: слушайте, давайте как-нибудь будем заниматься спортом, бегать, меньше пить, не курить… А сегодня мы убеждаемся, что этот злосчастный вирус находит тех, кто вчера пил и сегодня курит», — сказал он.
7 апреля Лукашенко заявил о готовности собственноручно идти лечить больных с коронавирусом. На совещании правительства белорусский лидер рассказал, что уже обсуждал этот вопрос с главой минздрава и сказал ему, что при необходимости они оба пойдут работать в больницу, однако тот ответил, что нужды в этом пока нет.
Ранее Лукашенко советовал «травить» коронавирус водкой, чаще ходить в баню и работать в поле, поскольку «трактор вылечит всех».
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Белоруссии коронавирусную инфекцию выявили у 861 человека. 13 пациентов умерли. Общее число заразившихся коронавирусом приближается к полутора миллионам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения